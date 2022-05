Musica house al Seven, per Musixology arrivano i vinili di Luigi Anello e Francesco Saporita

Nuovo appuntamento con la musica in vinile, questa volta con Luigi Anello e Francesco Saporita, il gatto e la volpe della scena musicale underground palermitana. Giovedì 26 maggio, a partire dalle 19.30, sulle terrazze del Seven ecco una nuova puntata di “Musixology”. Per la rassegna che mette insieme musica e mixology, dall’ultimo piano dell’Hotel Ambasciatori di via Roma sarà possibile ammirare lo skyline dell’intera città come non mai.

In consolle, per l’occasione, due nomi del panorama musicale palermitano. In consolle, infatti, si alterneranno Luigi Anello, icona del night clubbing palermitano dal 2000 a oggi, e Francesco Saporita, dj che si fa strada giocando nei club più rappresentativi della sua città.

Luigi Anello inizia a suonare per hobby e a 18 anni sale sulle consolle delle discoteche più rinomate della Sicilia scoprendo subito che è quello il suo posto. Dj eclettico e in continua evoluzione, propone musica house in varie sfumature, in particolare disco, funky, groove ed elettronica. A fargli da spalla Francesco Saporita, classe 1992, dj da quando di anni ne aveva 14. Nel 2009 crea il progetto musicale “Revenge MP”. L’anno seguente è dj resident “Inside organization”, con la quale cura i set di apertura di molti artisti, tra cui Gabry Ponte e Cristian Marchi.

Prossimo appuntamento in programma, eccezionalmente di mercoledì, è per il 1° giugno quando la giovane dj Miriam Casa scalderà l’atmosfera con la sua musica elettronica. Per partecipare agli eventi di Musixology è necessaria la prenotazione che può essere fatta mandando una mail a sevenrestaurant@ambasciatorihotelpalermo.com.