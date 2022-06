Colonne sonore in terrazza, per "Musixology" al Seven ecco il jazz di Di Liberto e Zarcone

Jazz, canzoni e colonne sonore. Torna la musica in terrazza dall’aperitivo con Musixology. Giovedì 9 giugno il concerto di Giuliana Di Liberto e Antonio Zarcone sarà partire dalle 19.30 dall’ultimo piano dell’Hotel Ambasciatori di via Roma. Un modo per ammirare lo skyline dell’intera città ascoltando musica e sorseggiando uno dei cocktail mixology.

Un viaggio fatto di suoni, armonie, testi, che hanno segnato la storia della musica jazz e del cinema internazionale e italiano. Sarà questo e molto altro il concerto di Di Liberto e Zarcone. La scaletta che proporranno raccoglie alcuni tra i più bei capolavori di Gerschwin, Bacharach, Frank Sinatra, Henry Mancini e ancora le colonne sonore dei premi oscar Ennio Morricone e Nicola Piovani fino a Bacalov e Cole Porter.

Per partecipare agli eventi di Musixology è necessaria la prenotazione che può essere fatta mandando una mail a sevenrestaurant@ambasciatorihotelpalermo.com.