Musica brasiliana al Seven: per Musixology il concerto di Giorgia Meli e Lino Costa

Musica in terrazza con Giorgia Meli e Lino Costa. Musixology prosegue e per l’occasione, giovedì 19 maggio a partire dalle 19.30, al Seven arriva il duo che darà voce a un variegato repertorio brasiliano. Per la rassegna che mette insieme musica e mixology, dal ristorante al settimo piano dell’Hotel Ambasciatori di via Roma sarà possibile godere di una vista senza precedenti.

Giorgia Meli e Lino Costa insieme sullo stesso palco. I due musicisti, impegnati da anni in collaborazioni artistiche che fanno del cross-over tra diversi generi il loro punto di forza, presenteranno un concerto che affronterà alcune tra le più intense “canções” del ricco e affascinante repertorio brasiliano ispirandosi alle sonorità dei suoi più rappresentativi artisti.

Prossimo appuntamento in programma è per il 26 maggio quando Luigi Anello e Francesco Saporita, il gatto e la volpe della scena musicale underground palermitana, porteranno al Seven la loro musica in vinile. Per partecipare agli eventi di Musixology è necessaria la prenotazione che può essere fatta mandando una mail a sevenrestaurant@ambasciatorihotelpalermo.com.