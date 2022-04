Il giovedì con Musixology, al Seven arriva il jazz di Gaspare Palazzolo e Fulvio Buccafusco

Un buon cocktail e dell’ottima musica e la serata è servita. Questa la chiave del giovedì al Seven, il ristorante dell’Hotel Ambasciatori di via Roma che per tutta la primavera ospiterà sulle terrazze che dominano la città Musixology, la rassegna che unisce la buona musica all’arte della mixology. Nuovo appuntamento il 7 aprile con la musica jazz: a partire dalle 21 si potranno ascoltare il sax di Gaspare Palazzolo e il contrabbasso di Fulvio Buccafusco.

Il duo formato da Palazzolo e Buccafusco (contemporary standards) proporrà un repertorio in grado di ripercorrere le tappe più importanti della storia del jazz fino ad oggi. Diplomato in Sassofono e in Musica jazz al Conservatorio Bellini di Palermo il primo, della scuola popolare di musica del Brass Group il secondo, insieme hanno creato un sodalizio professionale che li ha resi inseparabili sul palco tanto da essere apprezzati dall’intero panorama jazzistico siciliano.

Il concerto sarà accompagnato da una selezione di cocktail, i “Seven Signature”, pensati dal bartender del ristorante dell’Hotel Ambasciatori per stupire. Drink a tratti “melodici” in cui le note musicali si traducono in note aromatiche.

Prossimo appuntamento in programma è per il prossimo 14 aprile quando Vincenzo Bonura porterà tutti indietro nel tempo con la musica revival del suo dj-set. Per partecipare agli eventi di Musixology è necessaria la prenotazione che può essere fatta mandando una mail a sevenrestaurant@ambasciatorihotelpalermo.com.