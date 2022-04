Musixology, concerti al Seven: in terrazza la voce di Chiara Minaldi incontra il piano di Ciccio Leo

Note jazz, cocktail sin dall’aperitivo e panorama mozzafiato. Nuovo appuntamento al Seven restaurant con Musixology, la nuova rassegna del ristorante dell’Hotel Ambasciatori di via Roma che unisce la buona musica all’arte della mixology: giovedì 21 aprile sulle terrazze che dominano Palermo risuonerà la voce di Chiara Minaldi accompagnata al pianoforte da Ciccio Leo. Il live sarà a partire dalle 19.30.

Chiara Minaldi, una delle voci più accattivanti del panorama musicale siciliano, si esibirà in coppia con Ciccio Leo, giovane pianista e produttore. Insieme daranno vita ad un concerto che farà breccia nel cuore degli appassionati del genere ma non solo. Una formazione “minimal” quella di Minaldi e Leo, capace di creare un’atmosfera che viaggia da ri-arrangiamenti di brani sofisticati al pop puro. Spazio sarà riservato anche ad alcuni brani tratti dai lavori discografici della vocalist.

Prossimo appuntamento in programma è per il prossimo 28 aprile quando Nunzio Borino, con la sua musica elettronica in vinile, sigillerà una serata da non dimenticare. Per partecipare agli eventi di Musixology è necessaria la prenotazione che può essere fatta mandando una mail a sevenrestaurant@ambasciatorihotelpalermo.com.