Musixology, pop e rock in terrazza all'Hotel Ambasciatori: al Seven il live dei Boloni

Nuovo appuntamento con Musixology. Giovedì 12 maggio a partire dalle 19.30 sulle terrazze del Seven, il ristorante al settimo piano dell’Hotel Ambasciatori di via Roma, per la rassegna che mette insieme musica e mixology arrivano i Bolone.

Il duo acustico formato da Salvatore e Irene Bolone che abbraccia dal pop al rock, dalla dance al soul jazz, reinterpreteranno questi generi con nuovi arrangiamenti musicali. I Bolone porteranno al Musixology un vasto repertorio del cantautorato italiano e internazionale rivisitandolo in chiave moderna con un tocco di originalità.

Prossimo appuntamento in programma è per il 19 maggio quando Giorgia Meli e Lino Costa porteranno sulle terrazze dell’ambasciatori un variegato repertorio brasiliano. Per partecipare agli eventi di Musixology è necessaria la prenotazione che può essere fatta chiamando i numeri 091.6166881 o 333.3613985 oppure mandando una mail a sevenrestaurant@ambasciatorihotelpalermo.com.