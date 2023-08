Musiche da tutto il mondo al castello di Roccella con "Sound(e)scapes"

A guidare questo viaggio musicale il maestro polistrumentista ed etnomusicologo Michele Piccione. Trenta strumenti provenienti da tutto il mondo e una loop station. Pronti a partire per un viaggio musicale unico in lungo e in largo per l'Europa e il Mediterraneo guidati dal maestro polistrumentista ed etnomusicologo Michele Piccione?

Appuntamento allora martedì 29 agosto a partire dalle 21 al Castello di Roccella, per vivere un vero e proprio viaggio alla scoperta di culture musicali, luoghi, popoli, società diverse di ogni parte del mondo. “Sound(E)scapes”, questo il titolo del progetto musicale di Michele Piccione, fa parte del calendario di “Roccamaris. Incontri d’estate al Castello”, la rassegna culturale organizzata dal Comune di Campofelice di Roccella e dall’Associazione Roccamaris Aps. Una serata unica in una location unica come quella del Castello di Roccella, un appuntamento da non perdere.