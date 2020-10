Musiche senza confini, nuovo appuntamento con la rassegna di musiche "altre"

La musica ambient elettroacustica dei Phase Duo sarà protagonista del secondo appuntamento della rassegna Musiche senza confini. Il duo milanese si esibirà giovedì 1 ottobre, alle 21.30, allo spazio Cre.Zi.Plus dei Cantieri Culturali della Zisa di Palermo.

Musiche senza confini, rassegna che vede insieme proposte musicali nazionali ed internazionali che declinano una musica di ispirazione mediterranea, con un approccio che spazia dalla ricerca nell’ambito delle tradizioni orali rielaborate, alla composizione originale con influenze di altri generi musicali, fino all’uso di tecnologie moderne, è organizzata dall’associazione Formedonda e quest’anno giunge alla sua seconda edizione.

Phase duo sono Eloisa Manera (violinista, compositrice and improvvisatrice) e Stefano Greco (producer, sound designer e dj). Lei arriva dal mondo della classica, ha suonato con Mario Brunello ed Herbie Hancock. Il mensile Musica Jazz l’ha inserita nella shortlist delle 10 donne che stanno cambiando il Jazz. Lui, invece, proviene dall’ambiente elettronico milanese con una passione sfrenata per i poliritmi, l’Africa e Mussorgsky. Insieme hanno cominciato a suonare nell’alveo del collettivo di musicisti che gravitano attorno al progetto Musicamorfosi mescolando le loro differenti storie e background artistici.

Il loro primo progetto è un mix o meglio un live remix di minimal music, che spazia da Steve Reich e Terry Riley e che li ha condotti a scrivere e sperimentare, tra live ed elettronica, brani originali e minimali Raga indiani. Hanno collaborato con Cristina Crippi per il progetto Universal Phase ideato con Fabio Peri per Danae Festival che ha debuttato al Planetario di Milano ad ottobre 2019. Il primo disco di Phase Duo è uscito per la AUT records di Berlino il 24 giugno 2019.