Musicamente, Tiziano Bagnati e Paolo Rigano in concerto all'oratorio di Santa Cita

La X Stagione Concertistica dell’associazione MusicaMente prosegue il 23 ottobre, alle 21, all'Oratorio di Santa Cita, con il concerto che vedrà protagonista il duo composto dal Tiziano Bagnati (alla tiorba) e Paolo Rigano (alla chitarra barocca).

Il concerto dal titolo “Caratteri e visioni”, comprende una serie di composizioni che esaltano le caratteristiche sonore di questi due strumenti con musiche di Kapsberger, Foscarini, Corbetta, Sanz, Falconieri, e Stradella.

Tiziano Bagnati, liutista dell’Accademia Bizantina, è stato ospite al Festival di Musica Antica di Gratteri dopo la candidatura, insieme all’Accademia Bizantina, al premio Gramophone Awards 2021. Premio per il quale l’Accademia Bizantina ha raggiunto il secondo posto.

L’Accademia Bizantina, infatti, insieme a Tiziano Bagnati, è tra le dieci orchestre più importanti del 2021, insieme ai Berliner Philharmoniker alla Cleveland Orchestra, alla Minnesota Orchestra, Orchestre symphonique de Montréal, Philharmonie Orchestra, Singapore Symphony Orchestra e Tonhalle-Orchester Zürich.

Tiziano Bagnati, ha iniziato gli studi di composizione con Irlando Danieli al Conservatorio Giuseppe Verdi di Milano dove si è diplomato in chitarra classica con Ruggero Chiesa. Si è dedicato alla prassi esecutiva antica studiando il liuto e la tiorba con Paolo Cherici, Jacob Lindberg, Hopkinson Smith, diplomandosi con lode al Conservatorio di Milano. Ha svolto attività concertistica in varie formazioni strumentali tra le quali Europa Galante, Concerto Italiano, Complesso Barocco.

Collabora stabilmente dal 1990 con l'Accademia Bizantina sotto la direzione di Ottavio Dantone, effettuando tournée nelle maggiori rassegne concertistiche internazionali ed europee. Ha partecipato come solista e come continuista alla realizzazione di opere barocche allestite da enti lirici fra cui il Teatro alla Scala di Milano, il Comunale di Firenze, il Comunale di Treviso, La Fenice di Venezia, il Massimo di Palermo, i teatri di Lisbona, Madrid, Barcellona, Parigi, Bruxelles, Londra, Halle, Colonia, Dresda, Berlino, Cracovia, Praga, New York, lavorando con direttori quali A. Curtis, N .Roger, R. Muti, F. Biondi, C. Abbado, G. Garrido, J. Savall, O. Dantone, R. Alessandrini, D. Fasolis, R. Clemencic, K. Montgomery.

Ha effettuato incisioni discografiche per le case EMI, Virgin Classic, Ricordi, Tactus, Timallus,Sarx, Opus 111, Naive, Harmonia Mundi, Stradivarius e registrazioni radiofoniche e televisive per la RAI, RSI, BBC, Radio France, Deutschland Radio e la Radio Televisione d’Israele. Ha pubblicato per le case editrici Ut Orpheus e Suvini Zerboni e per la rivista della Società italiana del Liuto.

Ha insegnato liuto nei Conservatori di Musica di Parma, Vicenza e Milano. Attualmente è titolare della cattedra di Liuto presso il Conservatorio B. Marcello di Venezia. Info e prenotazioni: assmusicamente@gmail.com. Il costo del singolo biglietto è di 10 euro (intero) 5 euro (ridotto).

