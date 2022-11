L'undicesima stagione di Musicamente chiude con "San Casimiro re di Polonia” di Scarlatti

L’XI esima stagione dell’Associazione MusicaMente di Palermo si chiuderà il 22 novembre, all’Oratorio di Santa Cita, alle 20.45, con il concerto dell’Arianna Art Ensemble diretto dal clavicembalista e direttore d’orchestra palermitano Ignazio Maria Schifani e con le voci di Luca Dordolo, Anastasia Terranova, Martina Licari, Debora Troia, ed Aurora Bruno.

Verrà eseguito l’Oratorio San Casimiro re di Polonia composto da Alessandro Scarlatti. Il concerto è frutto di una collaborazione tra l’Associazione MusicaMente, l’Istituto di Cultura Polacco, l’Associazione Musicale Etnea di Catania e il Festival Magie Barocche di Noto. L'oratorio San Casimiro Re di Polonia fu composto da Alessandro Scarlatti a Roma per la regina esule Maria Casimira di Polonia e probabilmente eseguito per la prima volta il 12 settembre 1704 a Palazzo Zuccari, residenza della sovrana in città.

La trama narra delle lusinghe di “Amor Profano” e “Regio Fasto” che, a colpi di sfavillanti arie virtuosistiche, tentano di piegare la virtù di Casimiro, che, cristianamente, segue invece i dettami di “Castità” ed “Umiltà”. “Del brano - spiega l’Istituto di Cultura Polacco - sono sopravvissute ben tre partiture, custodite presso la Biblioteca Nazionale di Madrid, la Biblioteca Nazionale di Vienna e la Gesellschaft der Musikfreunde della stessa città. Il brano è in due parti, per un cast di 5 solisti, ad alcuni dei quali sono affidate arie che richiedono una notevole perizia esecutiva. La compagine strumentale è formata da un piccolo gruppo di archi, caratteristica che, insieme alla presenza di un nutrito numero di arie accompagnate dal solo basso continuo e di struttura bistrofica rende quest’oratorio un po’ demodé rispetto alla coeva produzione romana, anche dello stesso Scarlatti”.

Dell’oratorio non esiste a tutt’oggi un’edizione critica: ai fini dell’esecuzione è stata realizzata un’edizione sulla base della partitura di Madrid a cura di Luca Ambrosio. Compongono per l’occasione l’Arianna Art Ensemble: Valerio Losito e Raffaele Nicoletti ai violini, Andrea Lizarraga alla viola, Andrea Rigano al violoncello, Lamberto Nigro al contrabbasso, Paolo Rigano all’arciliuto, Silvio Natoli alla tiorba e Cinzia Guarino all’organo.