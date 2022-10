Musicamente, la stagione prosegue con il Ring Around quartet all'Oratorio di Santa Cita

La XI esima edizione della stagione dell’associazione MusicaMente di Palermo prosegue il 7 ottobre, alle 20.45, all’Oratorio di Santa Cita con il quartetto Ring Around Quartet, composto da Vera Marenco (soprano), Manuela Litro (contralto), Umberto Bartolini (tenore), Alberto Longhi (baritono). Si tratta di un quartetto vocale originario di Genova che propone, con una fusione timbrica, interpretazioni originali della musica rinascimentale, arricchite da una gestualità e da una cura per l’espressione che danno allo spettacolo una dimensione quasi teatrale, in grado di far presa sulle nuove generazioni e sugli intenditori della musica antica.

Il repertorio scelto ruota attorno a frottole e villanesche che rappresentano la produzione vocale ‘leggera’ cinquecentesca (rispetto al madrigale e alla musica liturgica), rispettivamente fiorita nel Nord e nel Sud Italia.

Il programma propone una scelta tra i più significativi esempi di entrambe le aree geografiche, frutto di un lavoro di ricerca sulle fonti originali: composizioni umoristiche, frizzanti e ironiche alternate ad altre di carattere maggiormente raffinato e lirico.



Il Ring Around Quartet è stato fondato nel 1993 a Genova a Vera Marenco e Umberto Bartolini, con Maria Teresa Gay e Stefano Papini. iSi tratta di un quartetto sche i è formato con Rachid Safir e con l'Hilliard Ensemble e ha collaborato con musicisti quali Ennio Morricone, Matteo D’Amico, Claudio Ambrosini, Federico Ermirio, Pieralberto Cattaneo, Raoul De Smet, Raymond Schroyens, Riccardo Dapelo, Andrea Basevi e altri.

L'ensemble è stato premiato da Arvo Pärt all'edizione 2003 del Concorso Seghizzi, in cui è risultato vincitore nella categoria riservata ai gruppi vocali e complessi italiani. Il Ring Around si è imposto all'attenzione del pubblico e della critica nel 2004, grazie allo spettacolo "Gioco di voci" che accosta la polifonia rinascimentale all’espressività corporea, spettacolo presentato al Festival dei Due Mondi su invito di Gian Carlo Menotti. Da allora i quattro componenti hanno intrapreso un'intensa attività concertistica in Italia e all’estero. Si è esibito, tra le altre sedi, alla Fondazione Teatro La Fenice di Venezia, al Festival dei Due Mondi di Spoleto, al Centro Pietà De’ Turchini di Napoli, al Bologna Festival, alla stagione dell’Abbazia di Royaumont di Parigi, all’Accademia Filarmonica di Messina, alla Filarmonica di Bologna, alla Società Filarmonica di Trento, a MiTo.

Il quartetto è stato più volte ospite ai concerti del Palazzo del Quirinale, in diretta per l'emittente radio RAI Radio 3, GoG di Genova.

Nel repertorio del quartetto spiccano la chanson francese del XVI secolo (Josquin Desprez, Clément Janequin, Orlando di Lasso, Claudin de Sermisy, Jacques Arcadelt), il genere della Frottola italiana e della Villanella Napoletana. Il gruppo ha in repertorio capolavori del repertorio sacro tra cui la Messa di Notre Dame di Guillaume de Machaut. L’ultimo dei lavori discografici è Frottole, pubblicato da Naxos nel 2015.



I componenti del quartetto:

Vera Marenco, soprano

Manuela Litro, contralto

Umberto Bartolini, tenore

Alberto Longhi, baritono

Giuliano Lucini, liuto

Marcello Serafini, chitarrino rinascimentale, viella

Il programma del concerto:

L’amor, donna, ch’io te porto Anonimo (XVI secolo) di Giacomo Fogliano (1468-1548);

La vida de Culin di Bartolomeo Tromboncino (1470-post 1534);

Su su leva, alza le ciglia di Francesco Santa Croce detto Patavino (1487 ca,1556 ca.);

Un cavalier de Spagna di Bartolomeo Tromboncino (1470-post 1534);

Zephyro spira e il bel tempo rimena di Sebastiano Festa (1490/1495 ca.1524);

L’ultimo dì de magio di Giovanni Battista Zesso (fl. 1507-1511),

D’un bel matin d’amor, A quand’a quand’havea | Madonn’io non lo so Anonimo (XVI secolo);

Boccuccia d’uno persic’aperturo, Madonna, tu mi fai lo scorrucciato di Adrian Willaert (1490-1562);

O dolce vita mia di Giovanni Leonardo Mollica detto Dell’Arpa (1530 ca.1602);

Voria crudel tornare di Adrian Willaert (1490-1562).

