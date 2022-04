MusicaMente, a Santa Cita il concerto di Paolo Rigano e Cinzia Guarino: il ricavato sarà devoluto al popolo ucraino

Prosegue la stagione concertistica dell’associazione MusicaMente. Il prossimo appuntamento è in programma per il 28 aprile, alle 20.45, all’Oratorio di Santa Cita, con il concerto dal titolo “Corrispondenze” che vedrà protagonisti il liutista Paolo Rigano (arciliuto e chitarra barocca) e la clavicembalista Cinzia Guarino. “Corrispondenze” è il titolo del nuovo progetto discografico dei due musicisti che uscirà a breve per la casa discografica Tactus.

Il concerto condurrà il pubblico in un viaggio tra Italia e Spagna, a dimostrazione che questi due strumenti, il liuto e il clavicembalo, sono ancora oggi capaci di accompagnare dolcemente una lunga stagione del repertorio europeo da primo Seicento fino alla musica contemporanea. Verranno eseguiti brani di Luigi Boccherini, Alessandro e Domenico Scarlatti, Santiago de Murcia, Gaspar Sanz e Domenico Pellegrini, arrangiati per liuto o chitarra barocca e clavicembalo.

Un concerto ricco, articolato e interessante proprio per la formazione strumentale non consueta, che sottolinea le corrispondenze e le affinità tra gli strumenti, tra i musicisti ed i brani scelti. Il ricavato del concerto verrà devoluto in beneficenza alla Caritas Diocesana e alla Parrocchia di Santa Lucia a Palermo a sostegno della popolazione ucraina, all’interno del progetto “A mani tese”.

Il programma del concerto:

Tiziano Bagnati - Preludio e passacaglia

Andrea Falconieri (1585-1656) - Il Spiritillo Brando

Santiago de Murcia (1673-1739) - Fandango

Arcangelo Lori (XVII° sec) - Toccata dell’Arcangelo

Alessandro Scarlatti (1649-1725) - Toccata Nona

Anonimo (sec.XVII) - Bertoncina

Gaspar Sanz (1640-1710) - Canario

Domenico Pellegrini (XVII° sec) - Ciaccona in Parte variate alla vera Spagnuola

Luigi Boccherini (1743- 1805) - Fandango (trascrizione per duo a cura di Cinzia Guarino)

Domenico Scarlatti (1685-1757) - Sonata K 32 Aria

Domenico Scarlatti (1685-1757) - Sonata k 517

Paolo Rigano - Corrispondenze

Gli appuntamenti dell’associazione MusicaMente di Palermo, che quest’anno festeggia vent’anni dalla sua fondazione, proseguiranno fino al 22 novembre. I biglietti singoli, ma anche gli abbonamenti, potranno essere acquistati tramite una prenotazione online su www.diyticket.it oppure allo 060406 (anche inviando un messaggio via WhatsApp), o anche in biglietteria a partire da un’ora prima dello spettacolo. Per l’evento del 28 aprile, nel rispetto della normativa vigente, sarà necessario essere in possesso di Green Pass rafforzato.

