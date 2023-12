Musicamente chiude con musiche riscoperte dalla biblioteca dell'Oratorio dell'Olivella

La XII esima stagione dell’associazione MusicaMente si concluderà il 15 Dicembre, alle 20.45, presso la Chiesa di Sant’Ignazio all’Olivella con gli ensemble Antonio il Verso & Eufonia e Arianna Art Ensemble, diretti da Fabio Ciulla con un concerto che non a caso prende il titolo “Da Napoli a Palermo, Musica nell'oratorio di San Filippo Neri all'Olivella”.

I solisti saranno: Veronica Giordano e Picci Ferrari (soprani); Fortunata Prinzivalli (contralto); Vincenzo Lisi, (tenore); Antonino Arcilesi (basso). Il concerto si inserisce all’interno del convegno internazionale intitolato “Musica e potere in Italia Meridionale (XVII-XVIII secolo)” che si terrà dal 14 al 16 dicembre presso il Complesso Monumentale dello Steri. Le giornate di studi sono organizzate dal Dipartimento di Scienze umanistiche dell’Università degli Studi di Palermo, con il Patrocinio della Società Italiana di Musicologia e vedranno numerosi studiosi provenienti da Italia, Europa e Stati Uniti.

Il 15 dicembre, alle 17, allo Steri di Palermo, una relazione sarà dedicata alle fonti musicali conservate presso i Filippini e alcune di queste saranno eseguite in concerto. Il programma del concerto “Da Napoli a Palermo, Musica nell'oratorio di San Filippo Neri all'Olivella”, infatti, include manoscritti inediti di origine napoletana tratti dall’archivio musicale dell’Olivella che sono stati appositamente trascritti per l’occasione.

Nel XVIII sec. Napoli non è solo stato un grande centro di produzione musicale ma anche una città di diffusione di musica scritta. La musica viaggiava per lo più manoscritta, centri specializzati di copiatura e spedizioni erano vere e proprie aziende per la circolazione di composizioni della prolifica e fortunata scuola napoletana. Anche Palermo beneficiava di questa diffusione; ne è un esempio la congregazione di San Filippo Neri che conserva un fondo musicale e che è testimone della circolazione della musica nel Regno delle Due Sicilie. La musica napoletana risuonava non solo nella grande chiesa di Sant’Ignazio ma anche nell’Oratorio attiguo di San Filippo.

Programma concerto:

Gaetano Veneziano (Bisceglie, 1665 – Napoli, 1716) -

Sinfonia da Gioseppe adorato dai suoi fratelli

David Perez (Napoli, 1711 – Lisbona, 1778) -

Dixit a 4 v. archi e b.c.

Domenico Cimarosa (Aversa, 1749 – Venezia, 1801) -

Laudate Pueri per soprano e ripieni a 4 e 5 voc