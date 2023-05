Musicamente, all'Oratorio di Santa Cita il concerto di Fabio Biondi e l'Arianna art ensemble

La XII esima stagione concertistica dell’associazione MusicaMente di Palermo proseguiràil 23 Maggio, all’Oratorio di Santa Cita, alle 20.45, con il ritorno di Fabio Biondi che, nelle vesti di violinista e direttore, insieme all’Arianna Art Ensemble, proporrà un programma dedicato ai grandi pilastri del barocco europeo: Telemann, Bach ed Haendel.

Comporranno per l’occasione l’Arianna Art Ensemble: Gabriele Pro e Raffaele Nicoletti (violini), Giorgio Chinnici (viola), Andrea Rigano (violoncello), Marco Lo Cicero (contrabbasso), Fabio D'Onofrio e Maria Grazia D’Alessio (oboe), Alessandro Nasello (fagotto), Paolo Rigano (arciliuto), Cinzia Guarino (clavicembalo).

Il concerto si apre con un singolare ritratto musicale di Don Chisciotte, il celebre hidalgoimmortalato da Cervantes, da parte di Georg Philipp Telemann. Il programma prosegue con la celebre Ouverture o Suite di Johann Sebastian Bach (1685-1750), n. 1 in do maggiore BWV 1066.

Poi in programma anche l’esecuzione del celebre Concerto in sol min BWV 1056 di Johann Sebastian Bach, che precederà l’ultimo brano del concerto, ossia, la Suite di musiche strumentali per Rodrigo che Georg Friedrich Händel compose a Firenze nel 1707, appena giunto in Italia. L'opera, la cui partitura è incompleta, narra le vicende dell’ultimo re visigoto, Rodrigo, e nasconde riferimenti alla guerra di successione spagnola, in atto all’epoca della composizione.