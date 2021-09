Musicamente, all'oratorio di San Mercurio la musica dell'ensemble Hortensia Virtuosa

Prosegue con l'ensemble pugliese di musica antica Hortensia Virtuosa la X stagione concertistica dell’associazione MusicaMente di Palermo.

L’appuntamento è il prossimo 30 settembre, alle 21, all’Oratorio San Mercurio. L'ensemble Hortensia Virtuosa si esibirà nell’ambito con il concerto dal titolo “A Violon Seul (1726)”, che sarà anche oggetto di un'incisione discografica della raccolta Sonates à violon seul (1726) del compositore Giovanni Antonio Guido, eseguite dall'ensemble Hortensia Virtuosa diretto da Giovanni Rota.

A comporre l’ensemble Hortensia Virtuosa sono Giovanni Rota (violino barocco e direzione), Rebeca Ferri (violoncello barocco), Michele Carreca (tiorba) e Gilberto Scordari (clavicembalo).Per l’occasione verrà proposta la prima esecuzione integrale in tempi moderni delle Sonate per violino e basso continuo pubblicate a Parigi nel 1726 da Giovanni Antonio Guido, compositore formatosi a Napoli dove per molti anni fu attivo come violinista presso la Cappella.

Quest’opera sarà anche oggetto di un'incisione discografica (per la Da Vinci Classics) nei giorni successivi alla mini-tournée pugliese. La prima edizione moderna in CD della raccolta Sonates à violon seul (1726) del compositore Giovanni Antonio Guido, eseguita dall'ensemble Hortensia Virtuosa.

Nato a Genova intorno al 1675, Guido studiò violino a Napoli nel conservatorio della Pietà de' Turchini, dove rimase per diversi anni impiegato in qualità di copista. Negli anni successivi si trasferì a Parigi, dove fu lodato come eccellente violinista. Fu proprio da Parigi che nel 1726 darà alle stampe le sei Sonates à violon seul avec basse e clavicin e successivamente gli Scherzi armonici sopra le quattro stagioni dell'anno per flauti, oboi, tre violini, violoncello e clavicembalo, op. III (Versailles s.d.).

L'abbonamento all'intera stagione avrà un costo di 60 euro (intero) 50 euro (ridotto per over 65 e studenti universitari). Il costo del singolo biglietto è di 10 euro (intero) 5 euro (ridotto). Per prenotazioni: assmusicamente@gmail.com.

