Musicamente prosegue con Enrico Baiano e un concerto dedicato a Scarlatti

La XII esima stagione dell’associazione MusicaMente di Palermo prosegue il 10 Novembre sempre all’Oratorio di Santa Cita alle 20.45, con il clavicembalista Enrico Baiano che sarà protagonista del concerto dal titolo “Le sonate di Domenico Scarlatti”.

Enrico Baiano è oggi considerato uno dei più completi ed interessanti interpreti sulla scena della musica antica. Nel suo approccio interpretativo si combinano sapientemente rigore storico-stilistico, libertà espressiva e grande virtuosismo; una non comune capacità di sfruttare le risorse timbriche ed espressive del clavicembalo gli permette di realizzare crescendo, diminuendo, cantabilità ed effetti orchestrali che rendono ogni concerto un evento.



Il programma del concerto:

Domenico Scarlatti

K 347 e 348 in sol minore/maggiore

(Moderato è cantabbile)

K 52 in re minore (Andante Moderato)

K 41 in re minore (Fuga)

K 96 in re maggiore (Allegrissimo)

K 232 in mi minore (Andante)

K 233 in mi minore (Allegro)

K 46 in mi maggiore (Allegro)

K 3 in la minore (Presto)

K 175 in la minore (Allegro)

K 402 in mi minore (Andante)

K 394 in mi minore (Allegro)

K 132 in do maggiore (Cantabile)

K 115 in do minore (Allegro)

K 259 in sol maggiore (Andante)

K 269 in sol maggiore (Allegro)