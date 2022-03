La nuova stagione di Musicamente prosegue con l'oboista Alfredo Bernardini

L’XI esima stagione concertistica dell’associazione MusicaMente di Palermo prosegue, domenica 27 marzo, alle 20.45, presso l’Oratorio di Santa Cita di Palermo, con il concerto dell’oboista Alfredo Bernardini che suonerà insiemeall’Arianna Art Ensemble.

Il concerto dal titolo “Nati nel 1685”include le musiche di tutti i principali compositori nati in questo particolare periodo storico: da Scarlatti ad Händel a Bach.

Alfredo Bernardini, ha studiato musica antica nei Paesi Bassi, dove si è laureato nel 1987. Da allora ha tenuto concerti in tutto il mondo come membro di ensemble quali Hesperion XX, Le Concert des Nations, La Petite Bande, The Amsterdam Baroque Orchestra, The English Concert, Bach Collegium Japan e altri. Ha preso parte ad oltre 100 incisioni discografiche. È membro fondatore dell’ensemble Zefiro, insignito di numerosi premi e riconoscimenti internazionali.

È stato direttore ospite di orchestre barocche in Canada, Australia, Venezuela, Cuba, Israele e dell’Orchestra Barocca dell’Unione Europea. Dopo avere insegnato presso il Conservatorio di Amsterdam e l’ESMUC (Escola Superior de Musica de Catalunya) di Barcellona, è attualmente docente presso l’Università Mozarteum di Salisburgo.

Compongono per l’occasione l’Arianna Art Ensemble:Raffaele Nicoletti, Sara Bagnati, violini, Giorgio Chinnci, viola, Viviana Caiolo, violoncello, Alessandro Nasello, fagotto, Marco Lo Cicero, contrabbasso, Paolo Rigano, arciliuto, chitarra barocca, Cinzia Guarino, clavicembalo.



Il programma del concerto prevede: