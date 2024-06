In Cattedrale il musical-oratorio in tre atti "Rosalia festìnans"

In occasione del 400esimo anniversario della morte della "Santuzza", sul sagrato della cattedrale il 12 luglio andrà in scena il musical-oratorio in tre atti (versione ridotta) per soli, narratrici, coro e strumenti. Lo spettacolo vedrà protagonista il gruppo musicale Festìnans, diretto da Monica Inglima.

La coreografia è curato dallo "Studio di danza" Bagheria Eliana Lombardo e Laura Lopiano. Video "Ouverture" di Emilia Gagliardotto.