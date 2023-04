Musical "I promessi sposi", un amore senza leggi: lo spettacolo al Teatro Don Bosco

Dopo i sold out e lo strepitoso successo ottenuti a marzo, torna a grande richiesta domenica 23 aprile ore 18 al teatro Ranchibile di Palermo il grande musical “I Promessi Sposi”, messo in scena dall’Associazione Teatro e Vita, regia di Giuseppe Celesia, testi di Michele Guardì, musiche di Pippo Flora e coreografie di Alessandra Mazzara.

In scena una ventina di artisti alterneranno bellissime canzoni cantate dal vivo e danzate a parti recitate. Oltre alla celebre storia d’amore tra Renzo e Lucia, viene dato particolare rilievo all’evento della peste del 1630 che ebbe inizio alle porte di Milano e causò tante morti, evento quanto mai attuale dopo la recente pandemia del Covid 19 che, diffondendosi in Italia proprio dalla Lombardia, ha cambiato il nostro modo di affrontare la vita.

Non manca poi il tema morale, sempre attuale: la fede, l’amore, la perseveranza, la lotta contro le prevaricazioni per far trionfare il bene sul male. Prevendite al prezzo speciale di 12 euro per adulti, 8 euro per bambini al di sotto dei 12 anni e 10 euro cadauno per gruppi al di sopra di 10 persone. Bisogna affrettarsi però perché i biglietti vanno già a ruba. Prezzo intero presso il botteghino del Teatro: 15 euro. E’ possibile prenotare anche matiné per le scuole contattando l’Associazione “Teatro e Vita”.