"Principe Alì", la storia di Aladdin in un musical sul palco del nuovo Teatro Orione

Aladdin, furfantello di strada dal cuore nobile, si innamora della bella principessa Jasmine, figlia del sultano di Agrabah; lasciandosi sopraffare dai suoi sentimenti, Aladdin, grazie all'ausilio dei fantasmagorici poteri magici del Genio, si spaccia per un nobile pretendente, basando la propria fama su un susseguirsi di menzogne destinate a sgretolarsi come un castello di sabbia. Il Gran Visir Jafar infatti, pronto a fare di tutto pur di diventare sovrano di Agrabah, sta tramando un piano malefico per sbarazzarsi del suo rivale e sposare Jasmine.

Come farà Aladdin a dimostrare il suo vero valore, sconfiggendo i pregiudizi e rimediando agli errori che lui stesso, seppur a fin di bene, aveva commesso? Ma, soprattutto, conterà di più la sua "nobile" discendenza o la nobiltà d'animo del giovane ladruncolo?

A bordo del tappeto volante, lasciatevi trasportare nuovamente dalla magia del teatro e iniziamo insieme questa nuova stagione incredibile che sta per avere inizio! Aladdin, il Genio, la meravigliosa principessa Jasmine e tanti altri personaggi vi aspettano il 17 e 18 Ottobre al Nuovo Teatro Orione Palermo. La visione dello spettacolo e la gestione del pubblico all'interno del teatro verrà gestita in totale sicurezza adottando tutte le norme ed obblighi in vigore inerenti alla problematica covid-19.