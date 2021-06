Notre Dame de Paris: a Terrasini ballerini, acrobati e cantanti per un musical ad effetti speciali

Dopo i grandi successi degli scorsi anni con 5 sold out, la Compagnia Teatrale Ananche rimette in scena il musical dei musical Notre Dame de Paris a Terrasini. 16 ballerini, 7 acrobati, 7 cantanti, scenografie ed effetti speciali degno dell'omonimo musical. La compagnia Ananche racconta la storia di Quasimodo e della sua Esmeralda in un susseguirsi di personaggi che raccontano l'amore attravero le note delle bellissime canzoni di Riccardo Cocciante.

