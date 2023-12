La bella e la bestia, il musical ispirato alla favola sul palco del Teatro Golden

Dai creatori di "Malefica e la Bella Addormentata". Liberamente ispirato alla favola di Jeanne-Maire Leprince De Beaumont, per la prima volta in Italia il nuovo musical della Compagnia Neverland. Originale, inedito, sorprendente. Da non perdere. Dopo un tour nei maggiori teatri italiani, arriva a Teatro Golden di Palermo (Sabato 16 dicembre alle ore 17.00 e Domenica 17 dicembre alle ore 15.00 e alle ore 18.00) la nuova ed inedita versione di una delle più belle favole di tutti i tempi: La Bella e la Bestia, una rosa per una vita.

Una fantastica magia portata in scena con bellissime musiche originali, maestose scenografie e ricchi costumi. Meravigliose nuove canzoni scritte da Stefania Paterniani e Giov Lor resteranno nel vostro cuore e in quello dei vostri bambini. Una favola ricca di sorprese e densa di emozioni. Si ride (tanto!) ci si commuove e ci si emoziona continuamente.

La storia narra del Principe Adam che ossessionato dalla caccia un giorno per errore uccide la sua amata Principessa Francoise che altro non era che una ninfa dei boschi scesa sulla terra per provare il vero amore. Il Dio dei Boschi e padre della principessa, furioso per l’accaduto scaglia sul Principe Adam e su tutti gli abitanti del castello un tremendo incantesimo. Adam venne trasformato in una orribile bestia e gli abitanti del castello in oggetti animati.

L’incantesimo si sarebbe sciolto solo se il principe fosse riuscito ad amare e farsi amare a sua volta. Ma come si può riuscire ad amare una Bestia? Ed è qui che entra in scena Belle una ragazza pura e piena di sani valori che nonostante le due sorelle gelose e senza cuore riuscirà a trovare il modo di salvare il padre e se stessa.

In azione troviamo anche Gerson con il fido Lefesse che cercheranno in tutti i modi di impedire che la storia abbia un lieto fine. Riuscirà Belle a spezzare l’incantesimo? Nel riadattamento della fiaba, Simona regista e autrice del libretto ha riscritto la storia dandole uno sviluppo più ampio e arricchendola di nuovi personaggi. Simona è anche autrice delle coreografie, mentre le musiche originali sono state affidate a Stefania Paterniani e Giov Lor. La Bestia sarà interpretata da Alessandro Di Giulio mentre Belle da Sara Paterniani (la terza sorella di questa famiglia di artiste). Come andrà a finire? Un vero ed incantevole Musical adatto dai 4 ai 99 anni.