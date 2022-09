Chicago, il musical al Teatro Al Massimo in perfetto stile "broadwayano"

Chicaco, il musical al Teatro "Al Massimo" di piazza Verdi 9 il 14, 15 e 16 ottobre. Venerdì e sabato alle ore 21, domenica 17.30 e ore 21.

regia di Saverio Marconi

musica di John Kander

testo di Fred Ebb e Bob Fosse

liriche di Fredd Ebb

basato sull'opera di Maurine Dallas Watkins

adattamento di David Thompson

Performing Arts School, con i suoi 15 anni di esperienza nella formazione di performers in arti sceniche, e con diverse produzioni di successo all'attivo, è pronta per una spettacolare messa in scena del capolavoro broadwayano per antonomasia: Chicago, con la magistrale regia Saverio Marconi, padre del Musical in Italia. Nella ruggente Chicago degli anni '20, Roxie Hart, sposa del buon Amos, finisce nei guai per un delitto passionale. Qui inizia la rocambolesca ascesa dell'aspirante diva, tra colpi di scena ed esilaranti scambi di battute a ritmo di jazz. L'anti eroina del musical incontrerà l'avvocato Flynn, la stella Velma Kelly, incarcerata anch'essa per passione ed alla ricerca di fama, fortuna e assoluzione proprio come lei , e tanti altri. Chicago è un universo affamato di storie e l'opinione pubblica, orchestrata dall'esercito dei media, è come dire cangiante. Questa satira tagliente presenta una colonna sonora abbagliante che ha reso immortale l'allestimento coreografico di Bob Fosse. Nella replica di domenica, alle 21, per ogni biglietto intero acquistato, 6 euro saranno devoluti alla missione di Don Ugo Di Marzo grazie al cospicuo sotegno di Livia Onlus.