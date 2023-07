Dalla musica di Delaido alla piece del Ditirammu per Santa Rosalia: Croxconcerti a Villa Filippina

Secondo appuntamento con Croxconcerti a Villa Filippina mercoledì 12 luglio, sul palco Delaido: un musicista e cantautore palermitano che si affaccia sulla scena nel 2022, tracciando un percorso che lo porterà alla pubblicazione dei primi cinque singoli, prodotti e mixati a Indigo Studios da Francesco Vitaliti e usciti per Sichro nel corso dell'ultimo anno. Start ore 21, ingresso gratuito.

Giovedì 13 luglio invece in piazza San Francesco di Paola 18 a partire dalle 21,30 arriverà il teatro Ditirammu con "A Munti Piddirinu c'è na rosa. Triunfo pi Santa Rosalia". Con l’immensa ricchezza di tradizioni mai sopite nel popolo, la celebrazione del rito si rinnova fondendosi con la tradizione per riportare alla luce il valore assoluto del culto attraverso l’atto di devozione.

Con la Compagnia Ditirammu, Elisa e Giovanni Parrinello, gli allievi del Ditirammu Lab. Con la partecipazione di Stefania Blandeburgo, nel ruolo della "Signora Palermo" di Daniele Billitteri, fuoco di Turi Scandura, canto di Antigone Serena Ganci, Tamuna

Per acquistare i biglietti online www.teatroditirammu.it - www.tickettando.it. Aperto come sempre il Monsù, punto ristoro all’interno del Parco, Per prenotare un tavolo per l’aperitivo o la cena basta:

https://monsu.my.canva.site/