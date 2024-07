Dall'apericena gourmet al concerto di Mal: a Cinisi prende il via Musica sotto le stelle

Apericena gourmet, Mal, Pooh Tribute Band e la comicità di Signorino nella splendida Villa Adriana, che combina intrattenimento e gastronomia in un ambiente elegante e accogliente. Questi gli ingredienti della serata speciale, all'insegna del buon cibo, della musica e del divertimento, che, domenica 18 agosto, a Cinisi darà il via alla rassegna "Musica sotto le stelle".



L'apericena gourmet preparato dagli chef con ingredienti freschi e di alta qualità sarà un'occasione perfetta per gustare prelibatezze e socializzare in un'atmosfera raffinata. L'esibizione di Mal sarà l'occasione per celebrare i 50 anni di carriera dell'artista con una performance live che ripercorrerà i suoi più grandi successi. Un viaggio musicale che farà emozionare tutti i presenti.



A seguire anche il tributo ai Pooh de La Gabbia che riproporrà i brani indimenticabili della storica band italiana. Risate assicurate con lo spettacolo del comico Ignazio Signorino, che saprà intrattenere il pubblico con la sua irresistibile verve e il suo umorismo travolgente. Posti limitati.