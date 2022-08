Musiche dalle isole del mondo, jazz al Salinas: il concerto del venerdì sera

"La musica proibita", KouZil e musiche dalle isole del mondo al Museo Salinas. Appuntamento venerdì 2 settembre dalle ore 20:30. In occasione di "RestArt - Le notti della bellezza" tutti i venerdì sera fino al 9 settembre, aperture straordinarie serali al Museo Archeologico Salinas di Palermo, dalle 20 alle 23, con musica dal vivo, speciali visite al chiaro di luna e attività per bambini.

Per la rassegna di musica Jazz Manouche "La musica proibita" alle 20:30 KouZil - Musiche dalle isole del mondo con Alessandro Venza (chitarra resofonica, acustica, liuto greco, charango e voce) e Yannik Tiolo (percussioni e voce). Proporrano un vasto repertorio di musica proveniente da varie isole del mondo, con una speciale attenzione alla cultura creola delle Mauritius (luogo di origine di Tiolo) e La Rèunion, due isolette sperdute nell’Oceano Indiano al largo del Madagascar, dove le culture africane, malgasce ed indiane si fondono in uno stile ritmico unico e travolgente. L’intesa musicale che contraddistingue il duo è frutto di un lavoro che li ha visti suonare insieme in diverse formazioni musicali durante gli ultimi anni, spaziando fra vari generi musicali.

Segà, Maloya, Rumba, Biguine, Reggae, Calypso, Nisiotika, Blues, nei concerti dei KouZil queste musiche si fondono l’una con l’altra, e tra vecchie canzoni, ritmiche dense, melodie ipnotiche e giochi d’improvvisazione, si ha quasi l’impressione che vengano tutte da un’isola immaginaria. Un viaggio musicale che parte dalla Sicilia ed arriva fino a Cuba, passando per le Hawaii, Caraibi, Creta e le isole del Dodecanneso. Ingresso gratuito fino ad esaurimento dei posti disponibili.