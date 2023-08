Musica e pittura live a Cefalù, la performance di Alessandro Butera al Campart festival

“Una delle esperienze più interessanti per un artista, è senz'altro quella della performance live. Incontrare i giovani in un luogo apparentemente anomalo o addirittura improprio, secondo i canoni di un certo tipo di addetti ai lavori, come a un festival di musica elettronica, e considerato da molti di questi parrucconi, esperienza disdicevole”



Ci racconta Alessandro Butera, che sarà ospite del Camp Art Festival di Cefalù venerdì 18 e sabato 19 agosto. Durante le due serate, l'artista si cimenterà nella realizzazione di 2 dipinti: Venerdì 18, durante la serata dedicata alla musica elettronica Alessandro si lascerà sedurre dalle atmosfere coinvolgenti e ipnotiche, realizzando un lavoro pittorico frutto dello stato d'animo del momento. Sabato 19, durante la performance dello storico gruppo dei 99 Posse, l'artista cercherà di immortalare su tela le emozioni provate durante il concerto dello storico gruppo.



“Avvicinare il pubblico giovane alle varie espressioni artistiche è da sempre la mia missione, la mia scommessa. Per questo ho da sempre preferito la strada, e la democratica Rete internet allo spesso stucchevole ed autoreferenziale mondo delle gallerie d'arte. Per questi motivi l'autore si è da sempre dichiarato: “artista indipendente” ed ha cercato di offrirsi, con l'obiettivo di raccontare: “la vita” con le sue mille sfaccettature ed esperienze, in maniera franca e veritiera, credendo che l'arte, sia, almeno per lui, il modo migliore per raccontarne le emozioni.