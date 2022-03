Musica per la pace, a Sanlorenzo Mercato il concerto di solidarietà e beneficenza per l'Ucraina

La musica come linguaggio di pace. Un linguaggio universale che unisce i popoli di tutto il mondo e che al Mercato risuonerà domenica 20 marzo, a partire dalle 12, per chiedere la fine della guerra in Ucraina, come di tutte le guerre nel mondo. Un grido di pace che si leverà attraverso le voci di tanti artisti, tra musicisti, compositori, interpreti e autori, insieme per la prima volta sullo stesso palco tra accordi, temi conosciuti e improvvisazioni.

Dalle 12 alle 17 si susseguiranno artisti come Vincenza Ferraro e i Radioflores, i Tre Terzi, i Qu4ttro ovvero Manfredi Tumminello, Claudio Terzo, Umberto Porcaro e Ferdinando Moncada in chiave totalmente acustica e in polifonia vocale, il cantautore folk/country/rock Manuel Bellone, e poi Peppe Lana, cantautore girgentino dalle influenze jazz, folk e blues, Marcello Mandreucci, poliedrico artista palermitano con la sua inseparabile chitarra, Jerusa, cantante e cantautrice capoverdiana di nascita e palermitana di adozione, sintesi perfetta fra l’Africa creola e il cuore del Mediterraneo, Gioacchino Cottone, in arte Jack, con i suoi Starlighters con la sua carica di energia in chiave rock, Jaka, alias Dj Kote Giacalone, cantante, musicista e disc jockey di musica reggae raggamuffin. E ancora, Davide Molino, beatmaker con la passione per la musica elettronica, il sound design e lo score composing, il compositore e chitarrista jazz Lino Costa, il cantante e musicista palermitano Riccardo Simoncelli, gli emergenti Gelardi al Limone e alcuni ragazzi del laboratorio “Ciao mamma, oggi suono al Mercato”.

In formazione canonica o in atipiche combinazioni, gli artisti suoneranno brani come “Fortunate Son” dei Creedence Clearwater Revival, “Give peace a chance” della Plastic Ono Band, ovvero John Lennon e Yoko Ono, passando per “Imagine” di John Lennon e “Miss Sarajevo” degli U2, per citarne alcuni. E ad arricchire l’appuntamento di solidarietà e beneficenza ci sarà la speciale raccolta fondi di Sanlorenzo: nella postazione di birra alla spina 24 Baroni creata ad hoc per l’occasione lungo il porticato del Mercato acquistando una birra si potrà dare un contributo alla raccolta fondi per l’Ucraina. Il ricavato sarà interamente devoluto alla Croce Rossa Italiana e servirà a fornire sostegno alla popolazione ucraina colpita dall’orrore bellico e a tutti gli operatori che offrono assistenza umanitaria e presidi socio-sanitari di prima necessità.

Inoltre sarà prevista un'apposita postazione per la raccolta di farmaci da banco nuovi: tachipirina e altri antipiretici, cerotti, garze, disinfettanti, cotone idrofilo, siringhe e altri farmaci ancora confezionati acquistabili al banco senza prescrizione. L'iniziativa si inserisce nel progetto “Raccogliamo la Solidarietà” della Giorgio La Pira Cooperativa Sociale Onlus realizzato in collaborazione con l’Ordine dei Farmacisti della Provincia di Palermo. L’evento “Musica per la pace” si inserisce nel solco delle celebrazioni per il compleanno del Mercato, un modo per festeggiare la ricorrenza senza perdere di vista l'emergenza internazionale verso cui rivolgere ogni sforzo di solidarietà e aiuto.