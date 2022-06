Musica per l'Ucraina: concerto di organo e flauto dolce al Duomo di Monreale

Musica per l'Ucraina: concerto di organo e flauto dolce Duomo di Monreale. Svitlana Ostrova suonerà l'organo, Tetiana Veherinska il flauto dolce. Ingresso libero. Offerta liberta in beneficenza per la popolazione ucraina colpita dalla guerra. I fondi raccolti saranno inviati e gestiti dalla Caritas ucraina per il fine predetto.

Gallery