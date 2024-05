Musica da camera al Politeama e non solo: il concerto nella sala rossa del teatro

Per il terzo appuntamento del ciclo “Musica da camera al Politeama e non solo…” nella Sala rossa del Politeama Garibaldi, domenica 26 maggio alle ore 17.30, va in scena il concerto del Symphoss Jazz Ensemble, composto da archi e sezione ritmica, che eseguirà brani originali di Giuseppe Mazzamuto (Good Feel, Tree, Kitchen, Il bambino Giovanni Falcoe, Quality Time, Sicilianitudine, Preludio, Ballar, Il grillo).

L'Ensemble proporrà, inoltre, in anteprima Freedom tratta dalla colonna sonora del film “Infinitamente piccolo” del regista Pasquale Scimeca per il quale il compositore palermitano ha composto le musiche. Costo del biglietto € 5 presso il Botteghino del Politeama o online su Vivaticket. Per info: biglietteria@orchestrasinfonicasiciliana.it.