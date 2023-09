Musica con vista a Villa Antonietta, con Poste Italiane il concerto di musica classica

Torna a Palermo la quarta edizione di “Musica con vista”, il Festival Nazionale di musica classica promosso dal Comitato Amur insieme a 19 tra i maggiori enti storici concertistici italiani e con il sostegno di Poste Italiane.

Fino al 30 settembre “Musica con Vista” percorrerà tutta Italia, dal Trentino alla Sicilia, con 41 concerti, in un viaggio musicale unico alla scoperta della bellezza e dei tesori nascosti della nostra penisola. La rassegna musicale torna nel capoluogo siciliano giovedì 7 settembre alle ore 21, con il secondo e ultimo concerto palermitano, organizzato dall’Associazione Siciliana Amici della Musica.

Il suggestivo scenario architettonico liberty di Villa Antonietta, in via Principe di Pantelleria, tornerà fare da sfondo per un concerto dalle sonorità uniche. L’Arianna Art Ensemble infatti, gruppo di 7 talentuosi artisti che tra canto, recitazione, archi e antichi strumenti etnici, si esibirà in uno spettacolo dal titolo Le terre di Ulisse, un originale itinerario attraverso tradizioni musicali che spaziano dal mediterraneo alle coste greche e turche.

Musica con Vista rientra nel più ampio piano di interventi di inclusione sociale e culturale con cui Poste Italiane si impegna da sempre per supportare le comunità locali, il benessere dei cittadini e lo sviluppo economico del Paese.

Il Festival itinerante “Musica con Vista”, come testimonia la tappa palermitana, conduce lo spettatore alla scoperta delle bellezze nascoste del Paese, spesso fuori dai soliti itinerari. Affascinanti borghi, edifici storici, siti culturali e giardini incantati, attraverso la musica e la cultura, promuovono lo sviluppo del turismo in grado di attrarre un pubblico eterogeneo.