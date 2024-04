Il museo Vincenzo Ragusa O' Tama Kiyohara 1884-2024: l'esposizione

L’esposizione intende commemorare il 140° anniversario della nascita del "Museo Artistico Industriale, Scuole Officine" - oggi Museo “Vincenzo Ragusa O’Tama Kiyohara”- e ripercorre l’itinerario progettuale di Vincenzo Ragusa, scultore, insegnante e collezionista tra la fine del XIX e l'inizio del XX secolo.

Rivela inoltre un capitolo fondamentale del giapponismo in Occidente ed in particolare in Sicilia, con le opere di due figure di spicco: O'Tama Kiyohara e Vincenzo Ragusa, preziosi costruttori di ponti educativi che, reinterpretando lo stile e le tecniche giapponesi in un contesto occidentale, contribuirono alla fondazione nel 1884 di un “Museo-Scuola” a Palermo, nel quale fu fondamentale la presenza di maestranze nipponiche.

Oltre ad alcuni acquerelli di O'Tama, una selezione dei manufatti originariamente presenti nella collezione giapponese, tra cui lacche, ceramiche e tessuti provenienti da Kyoto e dalla Cina e campioni di carta-pelle “Kinkarakawa-gami” giapponese, sono esposte opere inedite di Vincenzo Ragusa, tra cui una scultura, disegni e fotografie del monumento equestre a Giuseppe Garibaldi e del suo busto in gesso, appena restaurate.

Nell’itinerario sarà possibile ammirare anche una significativa collezione di ceramiche, una sezione dedicata all'arte sacra, tra cui tre paliotti del XVII secolo appena restaurati, e un'ulteriore sezione dedicata all'arte del XX secolo, caratterizzata da numerose opere realizzate da allievi e docenti della Scuola, tra cui Alessandro Manzo. In occasione di questo evento, il Museo Vincenzo Ragusa O’Tama Kiyohara espiterà dei contributi fotografici del 1909 della collezione del Dottor Adolf Hommel, provenienti dal Liceo Artistico italo-svizzero di Zurigo.