Murder Mystery per la prima volta a Palermo: delitto a Palazzo De Gregorio

Dopo il grande successo riscosso a livello internazionale, Murder Mystery di Fever per la prima volta a Palermo nel prestigioso Palazzo De Gregorio. Un delitto, un’indagine da condurre e una dimora storica tutta da esplorare: questi sono gli ingredienti principali per un’investigazione teatrale in cui gli ospiti possono esplorare le meravigliose sale del Palazzo De Gregorio, conoscere i personaggi e collaborare con il detective Marlowe. L’obiettivo di Murder Mystery consiste nel risolvere il mistero che incombe sugli abitanti dell'antica dimora, cercando indizi, interrogando i sospettati e riportando, così, la pace.