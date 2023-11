“Murder in Carini Castle” piace da impazzire: altra data per il tour con delitto al Castello In virtù dell'altissima richiesta di prenotazioni e dell'ennesimo sold out, sabato 18 novembre, dalle 21, torna l’evento "Murder in Carini Castle”. Questa settimana dunque al Castello di Carini un’altra intrigante notte, all’insegna del mistero e del delitto.

Durante la serata, i partecipanti si immergeranno in una atmosfera basata sul tragico caso della baronessa di Carini. Esploreranno le camere del castello, i corridoi bui e gli angoli nascosti in un'atmosfera cupa. Insomma vivranno un’avventura in un luogo molto suggestivo e perfetto per esperienze di questo tipo. Tra le mura del castello infatti sono avvenuti eventi tragici e misteri irrisolti.

La serata dunque vuole essere un’occasione per esplorare queste storie. È possibile prenotare i biglietti, al costo di soli 5 euro, sul sito www.carinicittaparlante.it/prenotazioni.