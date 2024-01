"Murder in Carini Castle", il delitto della baronessa Laura Lanza di Trabia in un evento

Dopo quattro date sold out e 1.250 visitatori, a fine mese torna "Murder in Carini Castle", l'evento all'insegna del mistero che rievoca il delitto della baronessa Laura Lanza di Trabia. Il 27 gennaio, alle 21, il Castello, noto per la sua architettura e le storie oscure, sarà il luogo perfetto per questa avventura.

Durante la serata, i partecipanti esploreranno le camere dell'antico maniero, i corridoi bui e gli angoli nascosti immergendosi in un'atmosfera cupa per vivere una notte straordinaria. In un luogo come il castello di Carini, i misteri possono rivelarsi più oscuri di quanto ci si aspetti: "Niente è come sembra".I biglietti, al costo di soli 5 euro, si possono prenotare solo su www.carinicittaparlante.it/prenotazioni.

Il cantastorie al Castello

Un tour speciale guidato da Antonio Oliveri "il Cantastorie" che racconterà la leggenda e la tragica storia della Baronessa di Carini. Jonathan Livingston odv e il Comune di Carini presentano un evento culturale unico che si terrà il 27 gennaio al Castello. Gli ospiti avranno l'opportunità di immergersi nell'atmosfera medievale del maniero e di scoprire i segreti e le storie nascoste dietro le antiche mura.

Il focus della visita sarà la narrazione dell'amaro caso della morte della Baronessa di Carini, un mistero che ha affascinato storici e appassionati per secoli. Un'occasione imperdibile per gli amanti della storia, del folklore e per chiunque desideri vivere un'esperienza culturale arricchente. Non perdete l'opportunità di viaggiare nel tempo e di scoprire uno dei più affascinanti misteri della Sicilia.

L'evento si svolgerà in due turni, alle 11 e 12, permettendo ai visitatori di scegliere l'orario più conveniente. Ogni turno può ospitare un massimo di 40 persone, garantendo un'esperienza intima e coinvolgente. I biglietti d'ingresso sono disponibili al costo di 5 euro ciascuno e possono essere acquistati online su www.carinicittaparlante.it/prenotazioni. Si consiglia vivamente di prenotare in anticipo, data la limitata disponibilità. Per maggiori informazioni, visitate il sito web www.carinicittaparlante.it o scrivete all'indirizzo email carinicittaparlante@gmail.com.