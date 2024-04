Al Castello di Carini torna "Murder in Castle", la visita teatralizzata

In risposta all'incredibile richiesta e al successo delle precedenti edizioni, sabato 13 aprile, al Castello di Carini torna "Murder in Carini Castle". L'affascinante evento, che si svolge all'interno delle antiche mura del maniero, a partire dalle ore 21, è un appuntamento imperdibile per appassionati di mistero, storia e cultura. I partecipanti avranno l'opportunità unica di immergersi in un'avventura coinvolgente, esplorando gli angoli più suggestivi del castello mentre si dipana una trama intricata, ispirata agli oscuri racconti che avvolgono la storia del maniero.

Tutte le date precedenti sono andate sold out in tempi record, riflettendo l'alto interesse e l'apprezzamento del pubblico per un'esperienza così unica e coinvolgente. "Di fronte a tale entusiasmo - dichiara Livia Vivona, presidente della Jonathan Livingston Ong, associazione organizzatrice dell'evento - non potevamo che accogliere la richiesta di aggiungere un'ulteriore data per permettere a più persone possibile di vivere questa indimenticabile notte".