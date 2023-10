Notte del mistero e del delitto tra suspense, emozioni e colpi di scena al Castello di Carini

Al Castello fa il bis l'evento all'insegna del mistero e del delitto che promette di regalare emozioni forti: a grande richiesta sabato 4 novembre si replica "Murder in Carini's Castle", la cui prima edizione, in programma il 31 ottobre è andata sold out in meno di 24 ore.

A partire dalle 21, i residenti e gli avventurosi visitatori avranno l'opportunità di vivere un'esperienza unica e avvincente all'interno delle antiche mura del monumento. Durante la serata, i partecipanti diventeranno coprotagonisti del delitto della baronessa di Carini. Il castello, con la sua architettura e le sue storie oscure, è il luogo perfetto per questo genere di avventure. Saranno visibili tutte le camere del castello, i corridoi bui e gli angoli nascosti in una atmosfera dai toni cupi.

"Se cercate una serata fuori dall'ordinario e siete pronti a mettere alla prova le vostre abilità investigative, "Murder in Carini's Castle" potrebbe essere l'evento perfetto per voi. Ma ricordatevi, in un luogo come il castello di Carini, niente è mai come sembra, e il mistero potrebbe rivelarsi più oscuro di quanto immaginate. Buona fortuna" dicono dall'amministrazione comunale. Per partecipare alla notte di suspense, emozioni e colpi di scena, è possibile prenotare il biglietto, al costo di soli 5 euro, visitando il sito www.carinicittaparlante.it/prenotazioni.