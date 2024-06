Muoviti Festival, riecco l'evento che mette insieme sport, prevenzione e inclusione

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PalermoToday

Muoviti Festival domenica 9 giugno dalle ore 10 attesi oltre 3000 partecipanti all'evento "Muoviti" giunto oramai alla sua settima edizione si focalizza sulla promozione di uno stile di vita sano attraverso la prevenzione, e l'attività fisica e l’inclusione sociale. La manifestazione sportiva è completamente gratuita ed ha ottenuto il patrocinio del Coni Regionale Comitato Sicilia.

La scelta di incentrare l'evento su queste tematiche risponde a dati preoccupanti riguardanti la popolazione siciliana: Recenti statistiche rivelano una preoccupante tendenza verso stili di vita sedentari e un alto tasso di obesità, anche tra i più giovani. In particolare, la Sicilia rispecchia le sfide globali legate all'obesità, una condizione che colpisce in misura crescente le popolazioni a basso e medio reddito, con proiezioni che indicano un aumento significativo del numero di adulti e bambini sovrappeso o obesi entro il 2035 (World Obesity Day) (World Obesity Federation). Questi dati sottolineano l'urgenza di interventi come "Muoviti", volti a promuovere attività fisica e alimentazione sana come strumenti efficaci contro l'obesità e le malattie croniche correlate come le patologie cardiologiche.

L'evento è quindi un'opportunità cruciale per invertire queste tendenze preoccupanti e migliorare la salute collettiva in Sicilia. Dettaglio dell'Evento "Muoviti" si svolgerà il 9 giugno a Palermo, Le seguenti sono le specifiche dell’ evento. • Il 9 Giugno a Palermo Presso il litorale di mondello: Organizzata dalle Palestre Body Studio, l'evento includerà attività sportive legate al Mondo del Fitness con oltre 16 discipline sportive e 70 Istruttori, impegnati nella prova gratuite delle attività sportive, workshop, competizioni e sessioni informative sulla salute, oltre a check-up preventivi gratuiti per valutare la condizione fisica dei partecipanti.

Ad oggi gli Atleti registrati all’evento sono oltre 3500 Elenco delle Discipline Coni presenti Alla manifestazione GINNASTICA FINALIZZATA ALLA SALUTE ED AL FITNESS YOGA AEROPILATES FUNZIONALE GROUP CYCLING ACQUA GYM AERO PILATES TRAINING RUNNING Durante la Giornata , sarà possibile effettuare screening gratuiti sulla salute cardiovascolare, attraverso due tipologie di Esami Medici: 1. Check-up Salute in Telemedicina con ECG (elettrocardiogramma) - Permetterà ai partecipanti di ottenere una valutazione rapida e accurata della funzione cardiaca. In collaborazione con Go Visit, Start Up Siciliana specializzata in Telemedicina 2. Screening del profilo lipidico - Mirato a valutare il rischio cardiovascolare e la salute del cuore tramite l'analisi dei livelli di colesterolo e altri lipidi nel sangue. Organizzato in collaborazione con Novartis La manifestazione Muoviti si aprirà con il: Video Saluto di Giovanni Malagò Presidente Comitato Olimpico Nazionale Italiano Saranno inoltre presenti alla manifestazione : 1. Sergio Fasullo - Primario ospedale Ingrassia, responsabile Scientifico Novartis • Specialista in medicina preventiva, il Dott. Fasullo illustrerà l'importanza del movimento nella prevenzione delle malattie croniche e nel migliorare la qualità della vita. 2. Fabio Gioia Delegato CONI • Rappresentanti del Comitato Olimpico Nazionale Italiano 3. Giorgio Trupiano - Dirigente di Palestre Body Studio • Esperto nel settore fitness, Trupiano ha una lunga esperienza nella gestione di centri sportivi e nella promozione dell'attività fisica come strumento di benessere e salute. 4. Andrea Ganci Co Fondatore di Muoviti • Promuove il concetto di attività motoria e prevenzione attraverso la manifestazione Muoviti è responsabile della comunicazione e delle attività istituzionali del progetto. Conclusioni "Muoviti" rappresenta un'importante iniziativa regionale per promuovere la cultura del movimento e del benessere in Sicilia. Attraverso l'engagement di esperti e la partecipazione attiva della comunità, l'evento mira a costruire una società più sana e attiva, educando e motivando la popolazione verso un cambiamento nel mantenimento della salute attraverso l'attività fisica e una dieta equilibrata. Per Accedere all’evento Gratuito è necessario Registrarsi.