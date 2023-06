Muoviti, torna alla Torre il festival del fitness tra il sole e il mare di Mondello

Domenica 11 giugno, torna l’appuntamento di stagione con Muoviti One Day - il festival in città, che raduna ad ogni edizione tantissimi appassionati e professionisti dello sport e del fitness, ma anche tanti palermitani che, tra il sole e il mare di Mondello, condivideranno un evento unico all’insegna del benessere e del divertimento.

“Per il 7° anno consecutivo, avere la possibilità di essere promotori di un’attitudine sana e positiva al movimento in diverse forme, con naturali benefici per la salute, è per noi motivo di vanto, oltre a un piacere condiviso” - affermano i due co-fondatori Giorgio Trupiano e Andrea Ganci. Per l’occasione, all’interno dello Stabilimento La Torre, splendida cornice della manifestazione, saranno allestite tre aree dedicate al fitness: Fitness Arena, piscina per Acquagym e Group Cicling Arena ospiteranno un palinsesto multidisciplinare di lezioni capitanate da 40 top trainer Palestre Body Studio.

Muoviti sarà proprio l’occasione perfetta per incontrare la grande famiglia Body Studio, approfittando di una sessione gratuita di personal training, small group e medical fitness per attestare il proprio stato di salute. Parter sportivo d’eccezione di questa edizione, Technogym, leader mondiale nelle attrezzature per palestre, centri sportivi/medici e allenamento a casa, con la sua tecnologia Teambeats, un concentrato di efficienza, musica e divertimento. Spazio anche per gli sport in acqua con sessioni di wakeboard, sup ed e-foil su una terrazza dedicata nella zona piscina e un'area adibita in spiaggia con corridoio di lancio.

E per il totale relax, non mancheranno le aree solarium, in cui godere di preziosi momenti di comfort e intrattenimento, progettati insieme ai tanti partner dell’evento. L’evento dell’11 giugno sarà, inoltre, palco del primo “Muoviti Sicilian Wellness Food & Business Festival”, progetto patrocinato dalla Regione Siciliana - Assessorato delle attività produttive, che mira ad aggregare 3 diverse tipologie di settori produttivi, collegati da un unico elemento fondante, il wellness come connubio tra attività sportiva ed educazione alimentare.

Tra le attività previste: percorsi di degustazione, momenti di formazione e attività sportive dedicate. Start dell’evento alle ore 09:30 con la registrazione dei partecipanti. Le attività sportive e di intrattenimento si susseguiranno a partire dalle ore 10:00 fino alle 20:00 in varie aree della struttura.