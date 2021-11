Mozart protagonista di Sicilian music wave all'Auditorium di San Mattia ai Crociferi

Continua “Sicilian Music Wave”, la rassegna di musica da camera organizzata da Ars Nova Palermo in collaborazione con l’associazione “Parco del Sole”.

Il prossimo appuntamento è per sabato 6 novembre alle ore 19 all’Auditorium di San Mattia ai Crociferi, in via Torremuzza 28 a Palermo, per ospitare l’Orchestra New Camerata insieme al giovanissimo Luigi Fiore, in veste di pianista e direttore d’orchestra. Saranno eseguiti il Concerto per pianoforte e orchestra in Re minore Kv 466 e la Sinfonia concertante per fiati Kv 297b di W. A. Mozart.

L’iniziativa conferma l’attenzione sia alla pratica musicale d’arte sia all’impegno sociale e si inserisce nel programma di promozione territoriale “d’autunno 2021”, curato dall’associazione “Ballarò significa Palermo” oltre a collegarsi alla raccolta fondi #Sostieni il progetto BallarArt, finalizzata a sostenere l’uso dei linguaggi espressivi nei percorsi formativi espressivo-creativi per bambini e ragazzi a Palermo.

L’ingresso prevede un biglietto per posto unico di € 8 (ridotto a € 4 per coloro che contribuiranno alla raccolta fondi #Sostieni il progetto BallarArt promossa da Ballarò significa Palermo d’intesa con Ars Nova), ed è acquistabile online all’indirizzo www.liveticket.it/arsnovapa oppure alla biglietteria prima del concerto dalle ore 18:30. Sulla base della vigente normativa, l’accesso è consentito solo ai possessori di Green Pass. Informazioni al sito www.arsnovapa.it e tramite la mail arsnovapa@virgilio.it.

Luigi Fiore

Giovane pianista di Porto Empedocle (Ag), Luigi Fiore attualmente conduce gli studi in pianoforte con il M° Onofrio Claudio Gallina presso l’Istituto Superiore di Studi Musicali Arturo Toscanini di Ribera (Ag). Ha partecipato a diversi concorsi pianistici riscuotendo sempre pregevoli risultati e ha svolto attività concertistica come solista e in formazioni da camera riscuotendo lauti consensi dal pubblico.

Più volte inserito nelle stagioni concertistiche del festival "Le Dionisiache" di Calatafimi-Segesta, del Festival Albert Schweitzer di Palermo oltre che nei cartelloni di produzione dell’ISSM A.Toscanini, ha collaborato con Associazioni internazionali come "Joy for Children", con i due concerti "Voci per la Siria - Palermo", atti alla raccolta fondi per i minori siriani e ha partecipato attivamente alla produzione di "Tosca" con gli interpreti dell'associazione "Canta" di Salisburgo.

Nel 2020 debutta presso il parco Archeologico di Selinunte con il V concerto per Pianoforte e orchestra di J. S. Bach. Lo stesso, a seguito dell’emergenza epidemiologica, viene inciso e trasmesso in diretta streaming dall’Associazione Ars Nova di Palermo per la stagione “Tempo di Musica- Sicilian Music Wave”. Sta inoltre intraprendendo gli studi di Direzione d'Orchestra.

New Camerata Orchestra

Formata da musicisti siciliani, vede a fianco professionisti esperti e giovani musicisti con l’obiettivo di favorire, attraverso la condivisione, la valorizzazione nel tempo di un prezioso patrimonio di competenze artistiche. Ha un organico che varia dall’ensemble d’archi cameristico al complesso sinfonico più ampio ed al suo attivo numerose produzioni, sia del repertorio sinfonico, sia del repertorio lirico. Ha effettuato concerti in tutta la Sicilia, collaborando con direttori e solisti italiani e stranieri, tra i quali Wiktor Bockman, Onofrio Claudio Gallina, Andrea Fossati.

