A Polizzi Generosa mostra collettiva degli studenti dell’Accademia di Belle arti

Polizzi Generosa Arte contemporanea - Giovani artisti dell’Accademia di Belle Arti in mostra è una collettiva degli studenti dell’Accademia di Belle Arti di Palermo che verrà ospitata negli spazi del Palazzo della Cultura (ex Palazzo di Città, sede del comune) di Polizzi Generosa dal 7 agosto al 26 settembre 2021.

La mostra nasce dal protocollo d’intesa sottoscritto tra il Comune di Polizzi Generosa e l’Accademia di Belle Arti di Palermo. L’evento espositivo conferma una non scontata sintonia progettuale tra due istituzioni pubbliche quale virtuoso esempio di relazione tra politica e cultura, tra territorio e arte, al fine di creare un fermento culturale che sia opportunità di formazione, valorizzazione e visibilità del lavoro di giovani artisti siciliani.

L’esposizione delle opere degli studenti dell’Accademia di Belle Arti negli spazi del seicentesco Collegio dei Gesuiti inaugura un più ampio progetto di eventi e manifestazioni mirato a rinnovare l’approccio alla cultura del paese madonita, a partire proprio dalla rifunzionalizzazione degli spazi della sede del Comune, i cui uffici sono stati trasferiti. "Un'operazione complessa che finalmente comincia a delinearsi - dichiara il sindaco Gandolfo Librizzi - mettendo e ponendo le basi al nuovo Palazzo della Cultura. Laddove prima vi erano gli uffici, trasferiti nella nuova sede di piazza Gianbattista Caruso, il complesso architettonico dell’ex Collegio dei Gesuiti, lo storico Palazzo di Città, è pronto per presentarsi come solo ed esclusivo Palazzo della Cultura, oltre ad ospitare gli organi istituzionali di rappresentanza".

L’evento espositivo, dunque, inaugurerà la rinnovata veste del Palazzo storico di Polizzi Generosa come Palazzo della Cultura, centro nevralgico della vita culturale della città. La mostra presenta opere pittoriche, sculture e fotografie di studenti, principalmente dei bienni di specializzazione, che hanno dimostrato un alto grado di maturità espressiva. La selezione dei lavori è stata dei docenti Francesco Albano, Fulvio Di Piazza, Daniele Franzella, Sandro Scalia e Emilia Valenza; il lavoro di curatela è stato affidato a Doriana Bruccoleri, studentessa del biennio di Didattica dell’arte; l’allestimento è seguito da Barbara Agueci, studentessa di Exhibition Design e il progetto grafico per la comunicazione visiva è curato da Roberto Patti e Silvia Esposito, studenti di Design Grafico. Gli artisti selezionati sono 36 facenti parte dei bienni di Pittura, Scultura e Fotografia: Diego Alaimo Di Loro, Alfonso Elia Amato, Claudio Amorello, Francesca Baglieri, Viviana Bonura, Roberto Caccamo, Filippo Cimino, Taelis Correa, Vincenzo Cuscino, Enrica Di Gangi, Riccardo Farinella, Giorgia Fiorentino, Davide Fontana, Alessia Gattuso, Francesco Gennaro, Fulvio Governale, Sergio La Barbera, Giulia La Spada, Giuseppe La Tona, Patrizia Leonino, Alessandra Licitra, Giuseppe Lo Cascio, Dalila Mallimaci, Roberto Manna, Annarita Maretta, Valentina Matranga, Stefano Minutella, Melissa Muscarnera Roberto Orlando, Rossella Poidomani, Josef Ribaudo, Carmen Scarso, Davide Scopelliti, Giuseppina Sferruggia, Valeria Strano, Sebastiano Zafonte.

Per Umberto De Paola, direttore dell’Accademia di Belle Arti di Palermo, "la formula dell’esposizione artistica in un contesto come quello del Palazzo Storico, oggi Palazzo della Cultura, di Polizzi Generosa pone l’accento sull’importanza dell’arte diffusa nel territorio. Un’iniziativa che è anche monito e invito a un continuo dialogo con la realtà, in un flusso creativo interattivo che si realizza nella dimensione di ricerca ed esperienza pre-professionale per gli studenti dell’Accademia".