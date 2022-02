L'Aquila, gli scatti di Letizia Battaglia sui ponteggi per i lavori di riqualificazione post terremoto

Gli scatti in bianco e nero di Letizia Battaglia in mostra sui ponteggi del cantiere per la costruzione della futura Casa delle Donne in piazzale Collemaggio, a L’Aquila. Quella firmata dalla fotogiornalista palermitana è la seconda installazione temporanea di "Meraviglioso Reale", la nuova edizione, a cura di Camilla Carè, del progetto di arte pubblica dell’associazione" Off Site Art" che, in partnership con l’organizzazione no-profit statunitense ArtBridge e grazie al patrocinio della Regione Abruzzo, del Comune di L'Aquila dell'Università di L'Aquila, dal 2014. accompagna i lavori di riedificazione del centro storico della città abruzzese colpita dal terremoto nel 2009.

"Meraviglioso Reale - si legge nel sito di Off Site Art - è un’esposizione collettiva attorno al tema del mistero, lo sconosciuto e la fragilità. Attraverso il mezzo fotografico le artiste selezionate raccontano un reale che non sembra reale ma che anzi apre una soglia verso un mondo ricco di meraviglie, remoto e incontaminato. Nella costruzione della selezione finalizzata all’allestimento sono state privilegiate immagini in grado di suggerire un nuovo rapporto con il mondo naturale: composizioni che rompono il tessuto dell’esperienza/della natura e richiamano ciò che è al di là della percezione comune, che recuperano l’attrazione per il magnifico e fantastico invisibile, lasciandoci immaginare e sognare. Una brezza leggera, un onda, uno spiraglio di luce".