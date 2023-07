Le opere di Marco Favata al “Centro d’arte Raffaello” e sul sito della galleria

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PalermoToday

Per sopraggiunte esigenze di carattere organizzativo, l’esposizione delle opere dell’artista Marco Favata alla Tonnara Bordonaro di Palermo, non proseguirà nei giorni 29 e 30 luglio, come precedentemente annunciato. L’iniziativa si è conclusa venerdì 28 luglio, con la presentazione di otto opere uniche, acrilici su tela, e un incontro con il pubblico negli spazi dell’antica Tonnara nella borgata costiera di Vergine Maria. Un’occasione interessante che ha offerto l’opportunità, ai numerosi partecipanti, di conoscere da vicino l’artista, tra i nomi di punta del “Centro d’arte Raffaello”, in un luogo diverso dai consueti spazi espositivi di via Emanuele Notarbartolo e via Resuttana.

E, naturalmente, di ammirare le sue opere, dedicate alla sorprendente bellezza di Palermo, con una “incursione” a Cefalù. Chi volesse visionarle, potrà farlo negli spazi espositivi del “Centro d’arte Raffaello” in via Emanuele Notarbartolo 9/e oltre che online sul sito https://www.raffaellogalleria.com/search?q=favata, anche durante il periodo estivo. La galleria rimarrà chiusa dal 5 al 27 agosto ma continuerà a ricevere su appuntamento, contattando il numero 339. 2896464. Il mese di settembre si aprirà, per il “Centro d’arte Raffaello”, con la bipersonale “Made in Sicily” in programma negli spazi dell’Ottagono Santa Caterina, in piazza del Duomo a Cefalù, il giorno 9 del mese. Protagoniste, le opere di Marco Favata e Matteo Must, altro talentuoso artista della “scuderia” della galleria. Ad annunciarlo, è il direttore artistico del “Centro d’arte Raffaello”, Sabrina Di Gesaro.