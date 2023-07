Alla Cattedrale in mostra i preziosi sigilli dedicati a Federico II realizzati dal maestro Salvatore Caputo

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PalermoToday

Fino a oggi pomeriggio sarà possibile ammirare presso la Cattedrale i preziosi sigilli realizzati dall’artista siciliano Salvatore Caputo. La mostra è stata allestita in omaggio a Federico II in occasione dell’825 anniversario della sua incoronazione a Re di Sicilia e ripercorre attraverso i preziosi oggetti d’arte, in bronzo e oro, i momenti più significativi della presenza dello Stupur Mundi in Sicilia e nel meridione d’Italia.

Fra i pezzi scelti per la mostra, anche il raffinato sigillo in bronzo e oro, che riporta l’avvenimento descritto dalla miniatura dipinta nel Liber ad honorem Augusti di Pietro da Eboli che narra il momento in cui il giovane rampollo di Svevia fece per la prima volta il suo ingresso a Palermo.

Al centro del sigillo, in groppa ad un cavallo si trova Costanza d’Altavilla che porge il piccolo Federico alla duchessa di Spoleto posta sulla sinistra e raffigurata in atto di prendere in braccio il giovane Re; sulla destra - ad aprire il piccolo corteo - troviamo due guardie armate; sullo sfondo sono presenti palme e alberi di vario tipo che ricordano l’ambientazione mediterranea della vicenda. Oltre ai Sigilli, la mostra comprende alcuni dei pezzi più belli della famosa e importante Collezione federiciana realizzata da Archivi Caputo, come la pregiata Elsa e la Corona di Federico, ma anche le imponenti sculture che rappresentano l’Imperatore fiero sul trono e la sua Cotta.