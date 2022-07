Reading, mostre e conferenze a Palazzo Branciforte

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PalermoToday

Inaugurazione della mostra Stanzae sw1 30 luglio 2022, alle ore 18, a Palazzo Branciforte. La mostra sarà aperta da un poetry reading. Gli artisti che hanno partecipato al progetto saranno celebrati in questa mostra interdisciplinare al Museo di Palazzo Branciforte, negli spazi del Monte dei Pegni, aperta al pubblico fino al 12 agosto.

La mostra nasce da una idea di Luca Lo Sicco e David Carrigan, fondatori di Appa Museum, il primo museo a cielo aperto di arte e poesia che hanno riqualificato le edicole votive abbandonate del centro storico di Palermo con opere d'arte che raffigurano santi in chiave contemporanea. Il 5 e 6 agosto 2022 the connect–conference "The psychology of sustainability and alternative practices", in collaborazione con PolyU di Hong Kong, Fashion Revolution e Vogue Italia, a Palazzo Branciforte. Apertura lavori il 5 agosto, dalle ore 10.30 fino alle 17,30, e il giorno successivo dalle ore 10 alle 13. Interverranno: Marina Spadafora, presidente Fashion revolution Italia, Fabian Hirose, di Bottega veneta-Gruppo Lvmh, e Matteo Ward di Wrad.