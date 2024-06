Chiude il percorso “Il Pensatoio": mostre e laboratori nella Casa lavoro e preghiera di Padre Messina 

Sogni educativi nella Costa Sud nella Casa di lavoro e preghiera di Padre Messina giovedì 27 giugno. Questo il titolo scelto per l'evento conclusivo del percorso laboratoriale de “Il Pensatoio”, che rientra nel progetto Odisseo comunità educante. Diverse le attività in programma dalle 17 alle 21: dalla mostra “Educare tra perle e scogli” alla presentazione del Photovoice passando per doversi laboratori.

L’iniziativa è aperta a tutta la cittadinanza. Sarà un pomeriggio conviviale finalizzato alla scoperta di nuovi e più efficaci mezzi educativi?per la comunità. Durante l’intenso percorso laboratoriale si è esplorato cosa significa essere comunità educante, individuando le cause della dispersione scolastica e i rimedi alla povertà educativa che non possono prescindere dalle opportunità offerte dal territorio, la Costa Sud della città di Palermo.

Il programma

17:00: apertura della mostra “Educare tra perle e scogli” e presentazione del Photovoice

17:30/19:30: Laboratori a cura dei volontari e dei partner della rete di progetto

“I Guardiani del mare”

Laboratorio alla scoperta di flora e fauna marine. Cosa possiamo fare per loro?

A cura di Legambiente Sicilia

“Tu chiamale se vuoi, emozioni”

Laboratorio musicale e artistico sulla lettura ad alta voce dedicato a genitori, bambine e bambini.

A cura di Illustramente

“Le dolci tradizioni”

Prepariamo insieme la “frutta martorana” e scopriamone le origini.

A cura di LIFE and LIFE

“Danza insieme”

Laboratorio di danza per grandi e piccini.

A cura di Un nuovo giorno ODV