"Frammenti di tempo", allo Spasimo la mostra fotografica di Zino Citelli

Si terrà a Palermo, presso la chiesa Santa Maria dello Spasimo, dal 29 ottobre al 28 novembre 2021 la mostra fotografica di Zino Citelli dal titolo “Frammenti di Tempo”. L’esposizione sarà inaugurata alle 17 di venerdì 29 ottobre.

Un’occasione per “viaggiare” nel tempo e nei luoghi della città e non solo attraverso lo sguardo attento e sensibile del fotografo palermitano, Zino Citelli, classe 1961, che regala allo spettatore l’emozione che trapela dai suoi scatti che variano da ritratti, a paesaggi o che raccontano luoghi della città anche attraverso un monumento.

Il progetto partendo dalla nostra meravigliosa città d'arte si sposta nel territorio siciliano con particolare attenzione alla valle del Belice, nota per le rovine del terremoto del 1968. Citelli mostra attraverso le sue foto un particolare punto di osservazione: sono i luoghi di Poggioreale. Luoghi che hanno ispirato l’artista a valorizzare quel che resta sospeso nel tempo, cercando una paradossale bellezza delle tracce dell’uomo e della natura che pian piano si sta riappropriando dei luoghi.

L’allestimento, curato dall’architetto Maria Muscarello, mira a introdurre e condurre lo spettatore-visitatore in un percorso multi-sensoriale, che lo vede attraversare e perdersi dentro una serie di pannelli fotografici di grandi dimensioni. Durante la mostra sono previsti alcuni interventi, nella forma di video, proiettati a ciclo continuo, che illustrano la realtà palermitana e siciliana da vari punti di vista: storico, sociologico, monumentale e artistico.

Il Comune di Palermo ha patrocinato l’evento grazie al sostegno dell’Assessore alla Cultura del Comune di Palermo Dr. Mario Zito, Dr. Domenico Verona Capo Area Cultura del Comune di Palermo e alla Dott.ssa Tiziana Mangia, referente dello Spasimo, che presenterà l’evento giorno 29 ottobre alle 17.

Note aziende locali hanno contribuito a realizzare il progetto artistico:

Azienda leader nel campo dell’ottica “OPTICAL CENTER HOYA” Palermo

Azienda vinicola della valle del Belice “LUCI’E” Menfi (Ag)

Impresa del gusto Wine Bar “GRAAL WINE BAR ”Palermo

Impresa del gusto ristorante “I NORMANNI” Palermo

Azienda stampe fotografiche “PRINT AND GO” Palermo

Biografia di Zino Citelli

Zino Citelli nasce nel febbraio del 1961 a Palermo. Laureato in economia, fin da piccolo è stato attratto dalla fotografia, la curiosità è una predominante del suo carattere e questo lo spinge ad osservare con interesse tutto quello che lo circonda. Non è ossessionato da uno stile fotografico in particolare ed è alla costante ricerca di scene da fotografare. Non è difficile quindi, trovare tra i suoi scatti svariati temi frutto di attenta osservazione del mondo ed i suoi movimenti a 360 gradi, dopo anni dedicati alla fotografia ed all'apprendimento della tecnica, esercita questa attività con grande amore ed alcune sue immagini, sono delle rappresentazioni della sua stessa anima. Ha partecipato a concorsi fotografici ottenendo riconoscimenti e pubblicazioni su autorevoli riviste collaborando anche con alcune testate giornalistiche nazionali per alcuni progetti fotografici. Ha perfezionato gli studi sul trattamento delle immagini digitali PP, presso la scuola Nazionale di Roma.

Tra i vari riconoscimenti possiamo annoverare:

2013, “fra cibo e cultura” foto pubblicate nella Gazzetta di Parma

2016 Vincitore del contest “arte e sicilianità” 1° premio con la foto “ uno spicchio di Sicilia”, pubblicata successivamente sulla rivista mensile I love Sicilia, come foto del mese;

2016 vincitore del concorso fotografico nazionale per le tre giornate note di franciacorta Con la fotografia “passo a due”;

2016 mostra personale “La luce nella terra” presso la galleria d’arte contemporanea BOBEZ;

2016 proiezione delle foto sul tema integrazione a cielo aperto per il progetto “Palermo Art 4 Cristman’s”;

2016 Foto esposte per una collettiva itinerante nel territorio italiano sul tema “Il tempo delle donne” progetto Beauty full Caserta;

2017 finalista al concorso fotografico organizzato da Amnesty International sul tema della integrazione razziale foto esposte in una mostra itinerante in giro per l’Italia ;

2017 premio arte e sicilianità sulla fotografia;

2018 premio e riconoscimento artistico culturale sulla fotografia;

2018 mostra fotografica “contaminazioni” presso la sede dello Store Benetton Sisley di Palermo;

2018 pubblicazione della foto “ l’onda immaginaria” sulla rivista internazionale il fotografo edizione speciale da collezione n° 300;

nel 2018 ottiene due riconoscimenti artistici per la fotografia;

ottobre 2018, viene invitato ad esporre nella città di Napoli con la mostra fotografica “CONTAMINAZIONI”;

nel 2018 le sue opere fotografiche ed un’intervista vengono inserite nel libro fotografico dal titolo “nel segno di Palermo” dello scrittore palermitano Carlo Baiamonte;

Nel dicembre 2018 foto esposta presso il consolato italiano a Londra alla mostra Synthesis di Vincenzo Muratore a cura di Elisabetta Rizzuto;

Nel 2018 e il 2019 partecipa al progetto fotografico Borderless sul tema dell’integrazione con 7 foto esposte alle mostre che si sono svolte nelle prestigiose sedi di Palazzo Moncada a Caltanissetta, Gam di Catania e Palazzo Chiaramonte Steri di Palermo.

Nel 2019 una sua foto dal titolo “Il monumento di ferro” viene selezionata per la prestigiosa mostra “Countless Cities” delle città del mondo alla Biennale di Sicilia al Farm Cultural Park di Favara che vede coinvolti 28 artisti provenienti da tutto il mondo.

Nel 2019 partecipa alla collettiva fotografica dal titolo “ Walking “facente parte del progetto del festival delle filosofie inserito nelle vie dei tesori della città di Palermo;

nel 2020 la foto “Luna Park” vince il concorso internazionale 24 scatti bike selezionata tra oltre 600 foto provenienti da tutto il mondo.

Gallery

Attendere un istante: stiamo caricando la mappa del posto...