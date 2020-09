Sicily in twenty zines, da Égliselab la mostra a cura di Église e Block Design

Zines a cura di Église e Block Design, Sicily in twenty zines mostra a cura di Giuseppe Mendolia Calella / Balloon Project.

S’inaugura sabato 26 settembre 2020 alle ore 17.00 presso Égliselab (via dei Credenzieri, 13 / vicolo San Gabriele - Palermo), luogo creativo interamente dedicato alla ricerca, ideazione e produzione di progetti fotografici e già attivo dal 2018, la seconda edizione di ZINES a cura di Église e Block Design. Zines è un evento interamente dedicato alle zines e all'editoria indipendente e autoprodotta, sarà esposizione, vendita, conoscenza e scambio, dedicata a chi crede ancora nel valore e nella bellezza della carta stampata e alla sua capacità di comunicazione. Inoltre, sarà presente un curiosity box dedicato alla sola consultazione di fanzine italiane ed estere.

Questo secondo appuntamento vede anche il consolidamento del rapporto tra le realtà palermitane e Balloon Project con la mostra “Sicily in twenty zines”, una selezione di 20 fanzine che raccontano la Sicilia, il suo patrimonio, la sua cultura e il paesaggio a cura di Giuseppe Mendolia Calella. La mostra sarà inaugurata con l’apertura di Zines, sabato 26 settembre alle ore 17.00.

La domenica nel giardino di Église si svolgerà un corner talk in cui gli autori racconteranno i processi creativi delle loro zines. L’evento si concluderà con un collegamento, a partire dalle ore 19.00, via web con Whitephotolab, laboratorio per la stampa fine art e studio galleria fondato a Lecce da Federico Patrocinio, e il fotografo Angelo Ferrillo. Negli spazi di Whitephotolab si apre la Sunday Night Zine, una serata interamente dedicata al mondo dell’autoproduzione. Palermo e Lecce sono legate dal comune di sostenere la fotografia e il self publishing, così gli organizzatori dei due eventi hanno deciso di incontrarsi virtualmente e accorciare le distanze, stare vicini per rafforzare le collaborazioni e le sinergie.

Autori: Claudia Agati (a cura di 2LAB – Self Publishing), Marco Airoldi, Fabrizio Alessi (a cura di Sarab Collective), Maria Bauer e Giuseppe Scafidi, Marco Belardinelli (a cura di Sarab Collective), Chiara Bruni, Viviana Bonura, Kristina Borinskaja, Iole Carollo, Emanuela Barilozzi Caruso, Gianluca Ceccarini (Sarab Collective), Confetti Zine, Gandolfo Gabriele David (Dimora OZ), Angelo Ferrillo, Lino Ganci, Miriam Iervolino, Claudio Kamel, Andrea Kantos (Dimora OZ), Valentina Parisi, Jessica Raimondi, Nahid Rezashateri (Sarab Collective), Rossana Rizza, Sara Rossatelli, Simona Scaduto, Carmelo Stompo (a cura di 2LAB – Self Publishing), Mattia Stompo (a cura di 2LAB – Self Publishing), Studio Pica, Francesca Todde (ed. Départ pour l’image), Peppe Tornetta, Michele Vaccaro.

Autori di Sicily in twenty zines: Vanessa Alessi, Calogero Barba, Luca Hugo Brucculeri, Giovanna Brogna Sonnino, Gesualdo Busacca, Laura Cantale, Gabriele D’Angelo, Pasquale De Sensi, Giorgio Distefano, Gabriele Fazio, Manuel Fois, Loly Ghirardi, Olga Gurgone e Valentina Scalzo, Angelo Licciardello e Sebastiano Sicurezza, Mario Margani e Andrea Nicolò, Giona Messina, Gianluca Monaco e Melania De Luca, Ettore Pinelli, Flavia Rossi, Federico Severino, Vincenzo Zancana.

