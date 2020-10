Coronavirus, cosa vede il tuo occhio dopo la quarantena? Ecco le foto in mostra

A seguito della nostra prima Open Call, siamo lieti di annunciare l'inaugurazione della nostra Esposizione Fotografica Collettiva che vedrà in mostra i 15 scatti selezionati tra quelli inviati da tutta Italia.

Oggi, forse più di ieri, infatti, riteniamo che sia importante rialzare la testa e vogliamo provare a riportarvi con "gli occhi" sulla terra. Stiamo vivendo un evento storico unico nel suo genere e, pur non essendo ancora fuori dall'emergenza, desideriamo ritagliare alcuni momenti di confronto e scambio per sviluppare insieme una nuova consapevolezza.

Abbiamo ricevuto un gran numero di candidature e questo ci fa capire che il mondo non si è spento, anzi, tutto il contrario! Non è stato semplice ma abbiamo selezionato le 15 opere, che hanno rappresentato una visione autentica e nuova di ciò che ci circonda o, forse, di ciò che abbiamo sempre avuto davanti ma che oggi "leggiamo" in maniera diversa. Gli artisti che parteciperanno alla collettiva fotografica "Wher is your... eye? Post Covid View" e, soprattutto, che hanno risposto alla domanda: "Cosa vede il tuo occhio dopo la quarantena causata dal Covid?" sono:

Samuel Dossi

Gianluca Giommoni

Ermanno Campalani

Tonya Lombardi

Joey M. Martin

Saverio Caracciolo

Francesca Di Ciaula

Giuseppe Caridi

Fausto Galvez

Gerarda Babuska

Luca Zonari

Giovanna Passaro

Aleksa Fioletic

Giovanni Corti

Tommaso Carrara

Scatti curiosi, poetici, romantici, bizzarri e trasgressivi per raccontare la propria visione Post "durante" il Covid! Gli scatti resteranno in esposizione fino a giorno 18 novembre 2020, periodo durante il quale lo scatto che avrà ricevuto più voti, si aggiudicherà il Premio del Pubblico, ovvero, la possibilità di organizzare gratuitamente, un'esposizione personale entro il 28 febbraio 2021 e di usufruire di uno sconto del 15% su tutti i servizi di affitto presso il nostro spazio valido per tutto il 2020.

L'evento inaugurale è fissato per Sabato 7 novembre dalle ore 17, l'ingresso sarà gratuito ma contingentato e con obbligo di mascherina.

L'accesso all'esposizione, invece, con le stesse modalità di cui sopra, sarà garantito nei giorni di apertura dello spazio.

In qualunque caso, è consigliata la prenotazione per evitare inutili attese e pericolosi assembramenti.