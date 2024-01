"Vivere a colori, racconti in acquerello": la mostra alla Galleria XXS aperto al contemporaneo

“Vivere a colori. Racconti in acquerello” è il titolo della personale di Danilo D’Acquisto, in programma a Palermo a partire dal 12 gennaio, data dell’inaugurazione alle 18:30, fino al prossimo 20 del mese. La mostra, a cura della professoressa Graziella Bellone, si terrà negli spazi della Galleria “XXS aperto al contemporaneo”, in via XX settembre 13.

"Una raccolta di quindici acquerelli realizzati su carta o tela di cotone - spiega la curatrice - in cui l’insieme ideologico delle raffigurazioni, reali o astratte, è valorizzato dal gioco delle cromie usate sapientemente. Le opere, che spaziano dal figurativo all’astratto - prosegue - sono raggruppate in minisezioni accompagnate da versi poetici prodotti dallo stesso artista e declinano un tema in modo specifico diventando racconti di vita".

"Il tratto più pregevole e caratterizzante - conclude Graziella Bellone - è racchiuso nel segno sobrio, essenziale e accurato: l’artista, affidandosi al suo “sentire”, si muove con disinvoltura e con la padronanza di una pennellata elegante ed esperta tra luci, ombre e velature, attribuendo alla fugacità delle emozioni visive una caratteristica di eternità".

Storie visive che si configurano come veri e propri paesaggi dell’anima, in cui la trama si fonde con il colore in suggestioni dilatate da una diafana e misteriosa atmosfera che provoca nell’astante una sospensione temporale. È possibile visitare la mostra, che prevede un ingresso libero e gratuito, tutti i giorni dal martedì al sabato, dalle 16:30 alle 19:30.